В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней

В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Выстрел по колесам остановил шальную «Ниву», устроившую гонки с полицией на трассе "Вологда - Новая Ладога"

На 441-м километре трассы "Вологда-Новая Ладога" ночью сотрудники ГИБДД Тихвинского района Ленинградской области попытались остановить для проверки документов автомобиль "Лада-2121". Водитель, заметив сотрудников полиции, увеличил скорость и предпринял попытку скрыться, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения.

Сотрудниками правоохранительных органов было организовано преследование с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Для принудительной остановки транспортного средства инспекторы произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько выстрелов по колёсам автомобиля, после чего "Нива" была остановлена.

Установлено, что за рулём находился 29-летний ранее судимый житель города Пикалево, Ленинградской области, лишённый водительских прав два года назад.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Задержанный был доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности по статьям 12.6, 12.5 ч.1, 12.7 ч.2, 12.15 ч.4 и 12.37 ч.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Нарушителю грозит значительный штраф и административный арест, а его автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район
