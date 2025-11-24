В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней

На 441-м километре трассы "Вологда-Новая Ладога" ночью сотрудники ГИБДД Тихвинского района Ленинградской области попытались остановить для проверки документов автомобиль "Лада-2121". Водитель, заметив сотрудников полиции, увеличил скорость и предпринял попытку скрыться, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения.

Сотрудниками правоохранительных органов было организовано преследование с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Для принудительной остановки транспортного средства инспекторы произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько выстрелов по колёсам автомобиля, после чего "Нива" была остановлена.

Установлено, что за рулём находился 29-летний ранее судимый житель города Пикалево, Ленинградской области, лишённый водительских прав два года назад.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Задержанный был доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности по статьям 12.6, 12.5 ч.1, 12.7 ч.2, 12.15 ч.4 и 12.37 ч.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Нарушителю грозит значительный штраф и административный арест, а его автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.