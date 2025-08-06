На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой

Правоохранительные органы 5 августа 2025 года получили сообщение о происшествии в ресторане, расположенном по адресу: улица Ярослава Гашека, дом 6. В 17 часов 50 минут между кассиром и посетителем, мужчиной 35 лет, возникла острая конфликтная ситуация. Гражданин, находившийся в состоянии выраженного неадекватного поведения, начал угрожать сотруднице ресторана ножом и предметом, визуально напоминающим гранату.

В результате оперативных действий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В ходе досмотра у него был обнаружен и изъят муляж гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В отношении задержанного применена мера пресечения в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.