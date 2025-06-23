На улице Рубинштейна полицейские задержали участников потасовки возле бара

Около 06 часов 35 минут 22 июня в отделение полиции Центрального района Петербурга поступило сообщение из травмпункта о пациенте, 48-летнем жителе Мурино. Мужчина обратился за медицинской помощью и после оказания первой помощи был направлен на амбулаторное лечение с диагнозом "химический ожог глаз".

Согласно показаниям пострадавшего, инцидент произошел возле бара, расположенного в доме номер 14 по улице Рубинштейна. У мужчины возникла словесная перепалка с двумя неустановленными лицами, в ходе которой один из них произвел два выстрела в его сторону из аэрозольного устройства.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в ночь на 23 июня, был задержан 17-летний житель Санкт-Петербурга, являющийся одним из участников конфликта.

На основании собранных материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное группой лиц).

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание второго участника инцидента.