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Питерец.ру » Происшествия » На улице Рубинштейна полицейские задержали участников потасовки возле бара

На улице Рубинштейна полицейские задержали участников потасовки возле бара

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали участника конфликта у бара на Рубинштейна

Около 06 часов 35 минут 22 июня в отделение полиции Центрального района Петербурга поступило сообщение из травмпункта о пациенте, 48-летнем жителе Мурино. Мужчина обратился за медицинской помощью и после оказания первой помощи был направлен на амбулаторное лечение с диагнозом "химический ожог глаз".

Согласно показаниям пострадавшего, инцидент произошел возле бара, расположенного в доме номер 14 по улице Рубинштейна. У мужчины возникла словесная перепалка с двумя неустановленными лицами, в ходе которой один из них произвел два выстрела в его сторону из аэрозольного устройства.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в ночь на 23 июня, был задержан 17-летний житель Санкт-Петербурга, являющийся одним из участников конфликта.

На основании собранных материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное группой лиц).

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание второго участника инцидента.

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