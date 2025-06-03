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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иностранец увел с детской площадки 15-летнюю девочку

В Петербурге иностранец увел с детской площадки 15-летнюю девочку

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские по подозрению в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней задержали иностранца

31 мая 2025 года в правоохранительные органы Выборгского района Петербурга поступило заявление об исчезновении несовершеннолетней, 15 лет.

В процессе проведения розыскных действий сотрудники полиции выяснили, что пропавшая покинула детскую площадку на улице Кустодиева в сопровождении мужчины. Девочка была обнаружена утром следующего дня. Она заявила о совершении в отношении неё действий, носящих противоправный характер.

Оперативно, сотрудниками правопорядка была установлена личность и место пребывания лица, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 49-летний гражданин государства Центральной Азии, незаконно находящийся в пределах Российской Федерации.

Задержание подозреваемого было произведено в строительном вагончике, расположенном на территории коттеджного поселка «Охтинский парк» во Всеволожском районе Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера).

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, педофил, мигранты
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