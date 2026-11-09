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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские раскрыли серию убийств ради завладения квартирами

В Петербурге полицейские раскрыли серию убийств ради завладения квартирами

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Полицейскими установлена причастность участников организованной группы, задержанных по делу о мошенничестве с недвижимостью, к пяти убийствам

Полицейскими Петербурга в феврале 2026 года были задержаны участники аферы с недвижимостью, которые мошенническим путем завладели квартирами на улице Джона Рида и Будапештской улице. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В результате проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России во взаимодействии с сотрудниками ГУФСИН России установлена причастность задержанных к серии убийств, совершенных ранее.

По предварительной информации, злоумышленники выбирали одиноких граждан, находившихся в социально уязвимом положении, входили к ним в доверие, а затем во время совместных застолий давали потерпевшим жидкость, содержащую метанол. После смерти владельцев жилья фигуранты незаконно оформляли переход прав собственности на недвижимость на третьих лиц, после чего перепродавали квартиры.

Таким способом участники группы завладели правами на жилые помещения, расположенные на проспекте Просвещения, Гражданском проспекте, улице Руднева и улице Демьяна Бедного.

В настоящее время установлены пять предполагаемых жертв — мужчины и женщины, скончавшиеся в 2017–2018 годах. По выявленным эпизодам следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 УК РФ «Убийство», 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и 159 УК РФ «Мошенничество».

По оперативным данным, организатором и координатором противоправной деятельности являлся 49-летний житель Петербурга. Его предполагаемым сообщником был 65-летний ранее судимый мужчина, которому содействовала 53-летняя сожительница. Все трое находятся под стражей.

Кроме того, оперативники уголовного розыска Северной столицы задержали на территории Санкт-Петербурга и Краснодарского края еще троих предполагаемых участников организованной группы в возрасте от 42 до 50 лет. Двоих из них задержали на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении третьего избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех возможных соучастников и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

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