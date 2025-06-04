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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля

В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими Ломоносовского района задержан подозреваемый в поджоге авто в садоводстве

В полицию Ломоносовского района Ленинградской области 26 мая в 01:55 поступило сообщение от 65-летнего владельца дачного участка в садоводстве "Красногорское", расположенном на 3-й линии, о намеренном повреждении его транспортного средства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов зафиксировали повреждения переднего левого крыла автомобиля "Ниссан Кашкай". Осмотром места происшествия установлено, что в ночь с 25 на 26 мая, ориентировочно в 01:30, у потерпевшего возникла конфликтная ситуация с 36-летним жителем деревни Малое Карлино, являющимся его знакомым. В результате конфликта злоумышленник совершил поджог автомобиля.

Владелец транспортного средства самостоятельно ликвидировал возгорание и вызвал сотрудников полиции. Материальный ущерб, причиненный действиями злоумышленника, оценен в 179 900 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, 3 мая подозреваемый в совершении данного преступления был задержан сотрудниками полиции на территории указанного садоводства. В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, поджог, автомобиль
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