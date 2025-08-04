В поселке Оредеж конфликт нетрезвых мужчин закончился стрельбой

1 августа в правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области поступила информация о стрельбе возле дома номер 9 на улице Щербинской в поселке Оредеж.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что предпосылкой конфликта явилось употребление спиртных напитков и возникшее недопонимание между 34-летним жителем поселка и малознакомыми гражданами, в ходе которого один из участников инцидента произвел выстрел в направлении оппонента из пневматического оружия.

Пострадавший с ранением в области живота был госпитализирован, и после оказания необходимой медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, второго августа на улице Ленина в поселке Оредеж были задержаны двое мужчин в возрасте 26 и 47 лет по подозрению в их причастности к данному преступлению. На следующий день в городе Луга Ленинградской области был задержан еще один гражданин, 31 года.

В качестве вещественного доказательства был конфискован пневматический пистолет.

Все три задержанных лица были помещены под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.