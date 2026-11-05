На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погиб пассажир легкового автомобиля

Накануне утром, 4 ноября около 07:20 на 58-ом километре трассы А-180 «Нарва», в Гатчинском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Вольво» не справился с управлением и совершил съезд на обочину, при этом его полуприцеп перекрыл одну из полос дороги. В связи с тем, что аварийная сигнализация и знак не были выставлены, 36-летний водитель автомобиля «Опель Корса» не успел вовремя среагировать и совершил столкновение с прицепом большегруза.

В результате дорожного происшествия 39-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия, остальные участники не пострадали.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.