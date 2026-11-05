Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»

Арт центр приглашает зрителей погрузиться в мир иллюзий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. На выставке будут представлены 48 уникальных цветных литографий мастера, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций.

Пленительные картины-ребусы Рене Магритта побуждают нас к размышлению о парадоксальном устройстве мироздания, о природе зримого и незримого. Ведомые художником, мы попадаем в созданный им мир, где «каждая видимая вещь скрывает что-то от наших глаз». Здесь Магритт, словно волшебник, одним движением руки меняет сущность предметов, заставляет летать камни, останавливает время.

Трубка, которая таковой не является, ночная улица под ясным дневным небом и загадочный мужчина в шляпе-котелке… эти образы стали знаковым явлением в культуре XX века. В наши дни ни одно из российских собраний не обладает живописными работами Магритта. Но совсем скоро каждый из посетителей выставки «Вероломство образов» в пространстве «Арт центра» сможет насладиться практически полной коллекцией литографий бельгийского художника, предложить свою разгадку ребусов, и любая интерпретация может оказаться верной.

Не упустите удивительную возможность приоткрыть завесу тайны над образами Рене Магритта, пройти сквозь лабиринт его миражей и узнать чуть больше о личности одного из самых волнующих мастеров XX столетия!

13 ноября 2026 – 14 марта 2027

Арт центр

Культурный квартал «Брусницын»

Кожевенная линия д.30, 3 этаж

ежедневно 12.00 — 21.00

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