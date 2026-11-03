Выставка института народов Севера Герценовского университета

В канун Дня народного единства в Министерстве просвещения РФ открылась выставка «РГПУ им. А. И. Герцена – центр подготовки кадров для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Экспозиция представляет опыт университета в области сохранения, развития и преподавания языков и культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Выставка включает в себя коллекцию учебно-методической литературы, а также живописные работы, произведения декоративно-прикладного искусства и традиционные костюмы, авторами которых являются студенты, выпускники и преподаватели института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена. Экспозицию открыли заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова и ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Сергей Тарасов подчеркнул уникальность учебного подразделения: «В нашем институте народов Севера изучается более 20 языков. Подобной структуры нет нигде в мире. Это показатель того, что Российская Федерация уделяет действительно реальное внимание развитию национальной культуры, традиций и языков. Из стен института вышли не только педагоги, но и писатели, политические и общественные деятели, творческие работники. Традиции института сохраняются и приумножаются: на экспозиции демонстрируются учебники, пособия, монографии, костюмы, художественные произведения, куклы. Кроме того, представлены переводы Библии на 30 языков малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — результат большой многолетней работы». Сергей Тарасов поблагодарил Министерство просвещения России за возможность представить наработки вуза и поздравил гостей экспозиции с Днем народного единства.

По словам заместителя директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации Саргыланы Брызгаловой, угрозе исчезновения подвержены все языки, если менее 70% детей не изучают и не знают родного языка, что является одним из критериев ЮНЕСКО. «Поэтому мы все стараемся создать условия для изучения родного языка – современные программы и учебники, чтобы мотивировать детей. С институтом народов Севера мы сотрудничаем очень плотно: это наши эксперты, консультанты и советчики. Мы хотели бы, чтобы наша работа еще расширилась, и готовы в ближайшее время подписать соглашение, где определим конкретные направления сотрудничества».

Об истории института, его достижениях и представленной на выставке учебно-методической литературе рассказала директор института народов Севера Софья Урун. Это 25 экземпляров редких изданий по языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, переводные издания, словари, буквари, книги для чтения, рабочие тетради, хрестоматии, учебники по родным языкам, а также научные монографии, изданные в РГПУ им. А.И. Герцена за последние 50 лет.

С художественными работами познакомила заведующая кабинетом декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов коренных народов Севера Любовь Попова. Выставка включает творческие работы студентов – представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В своих произведениях они обращаются к образам родной земли, национальным сюжетам, орнаментам и традиционным художественным формам. Будущие учителя северных школ переосмысляют наследие своих народов и продолжают традицию в собственных произведениях. Знания, образы и художественный опыт, полученные от старших поколений, находят новое авторское прочтение и становятся частью современной художественной культуры.

Выставка призвана подчеркнуть роль студентов ИНС как носителей и продолжателей культуры коренных малочисленных народов Севера. Их работы показывают, что традиция сохраняет свою значимость тогда, когда становится частью современной творческой жизни, продолжает развиваться и передаётся следующим поколениям. Работы выполнены на базе Кабинета декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов коренных народов Севера, деятельность которого создаёт условия для обучения, творческого развития студентов и представления культуры народов Севера широкой аудитории.

Студенты и преподаватели института народов Севера активно занимаются культурно-просветительской деятельностью, знакомя россиян с уникальными культурами коренных малочисленных народов. Для гостей открытия выступили герценовские артисты: фольклорный коллектив обских угров «Увас хус» показал танец «Сбор ягод», студент Гарпани Солинга исполнил песню благословения на эвенском языке. Экспозиция будет работать до 17 ноября.