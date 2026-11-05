Детский спектакль «Три Кота: карта сокровищ»

На сцене для маленьких зрителей и их родителей состоится долгожданный, веселый и добрый спектакль «Три Кота: карта сокровищ». Ребята смогут подружиться с котятами Коржиком, Компотом и Карамелькой, здорово провести время и погрузиться в атмосферу радости и беззаботности. В новом спектакле продумано все, малыши будут в восторге. Занимательные диалоги динамично перемежаются с музыкальными номерами.

Любимые Три Кота в новом шоу — это приключения и испытания, интересный и поучительный сюжет, шутки и яркие номера. В одном маленьком городе жил котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька – два кота и одна кошечка. В один из замечательных солнечных дней котята играли во дворе и неожиданно для себя нашли карту сокровищ. «Вот это удача», – подумали они и сразу отправились в увлекательное приключение. Котятам необходимо пройти множество непростых испытаний, проявить смекалку, доброту и честность, а самое важное – доказать, что они самые настоящие друзья, готовые прийти на помощь друг другу в любой момент. В конце спектакля котята обязательно найдут сокровища и поймут, что дружба и семья – самое важное, что есть на свете. Новый спектакль с тремя котами пронизан добротой и семейными ценностями.

14 ноября, 11:30 и 14:30. ДК им. Ленсовета. Каменноостровский пр., д.42