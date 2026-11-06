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Питерец.ру » Общество » В Кронштадте внедрили «цифровое» отопление в бюджетных учреждениях

В Кронштадте внедрили «цифровое» отопление в бюджетных учреждениях

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Кронштадт первым в Петербурге внедрил «цифровое» отопление в бюджетных учреждениях

В бюджетной сфере Санкт-Петербурга впервые появился опыт применения инновационных технологий погодного регулирования отопления — его внедрили четыре учреждения Кронштадта, относящиеся к бюджетному сектору. Эти организации оснастили интеллектуальной цифровой платформой управления теплопотреблением зданий SmartHeat, которую создали специалисты «Технопарка Санкт-Петербурга».

Тепловые пункты модернизированы с установкой SmartHeat в Кронштадтской Морской библиотеке, детском саду №17 и двух корпусах детского сада №18.

«Механизм энергосервиса, успешно применяется в Петербурге с 2018 года. Он уже доказал свою эффективность, но сверхчувствительная система SmartHeat внедрена впервые. Применение современных энергоэффективных технологий позволяет бюджетным учреждениям снижать расходы на отопление в среднем на 10-25%. Эффект не ограничивается экономией - такие решения улучшают внутренний климат в зданиях, создают более комфортные условия для учебы и работы, положительно влияют на самочувствие детей и педагогов», - отметил губернатор Александр Беглов.
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