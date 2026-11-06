Mader Nort: музыкальный батл "Естественный VS Искусственный"

Одна тема — два совершенно разных звучания.

На сцене встретятся:

▪️ Mader Nort — творческое объединение из Петербурга, определяющее свой стиль как академический андеграунд.

▪️ UNMARRIED — авторский музыкальный проект Дмитрия Мельникова.

Mader Nort сыграют вживую, а Дмитрий создаст музыку с нейросетью.

Начнём с домашних заготовок на тему, которую выберете вы. А дальше — жара в реальном времени:

— 20 слов от зала, которые участники превратят в музыку.

— Дуэль: соперники задают друг другу музыкальные темы.

— Дуэт Искусственного интеллекта и Естественного: вместо противостояния — совместное произведение.

Приходите слушать и задавать ход вечеру.

UNMARRIED — авторский музыкальный проект Дмитрия Мельникова. Петербургская лирика девяностых с современным звучанием: от dark R&B и поп-рока до камерных баллад со скрипкой и виолончелью. Внутренняя рифма, разговорная интонация, чувственность и самоирония. Взрослый взгляд на любовь, которую не получается оставить в прошлом.

Mader Nort — творческое объединение музыкантов, танцовщиков, актёров и медиахудожников из санкт-петербурга, стилистически определяющее себя как академический андеграунд. Mader Nort популяризирует минимализм как концепцию, исследует русский культурный код, ищет красоту в музыке и в актуальном культурном пространстве

Дата и время: 7 ноября в 18:00

СООБЩЕСТВО ВСМЫСЛЕ vsmysle.spb.ru

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 47

Пространство SENO, двор G47