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Питерец.ру » Культура » Mader Nort: музыкальный батл "Естественный VS Искусственный"

Mader Nort: музыкальный батл "Естественный VS Искусственный"

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
vsmysle.spb.ru
Серия батлов «Естественный VS Искусственный». Живые музыканты против нейросети.

Одна тема — два совершенно разных звучания.

На сцене встретятся:
▪️ Mader Nort — творческое объединение из Петербурга, определяющее свой стиль как академический андеграунд.

▪️ UNMARRIED — авторский музыкальный проект Дмитрия Мельникова.

Mader Nort сыграют вживую, а Дмитрий создаст музыку с нейросетью.

Начнём с домашних заготовок на тему, которую выберете вы. А дальше — жара в реальном времени:

— 20 слов от зала, которые участники превратят в музыку.
— Дуэль: соперники задают друг другу музыкальные темы.
— Дуэт Искусственного интеллекта и Естественного: вместо противостояния — совместное произведение.

Приходите слушать и задавать ход вечеру.

UNMARRIED — авторский музыкальный проект Дмитрия Мельникова. Петербургская лирика девяностых с современным звучанием: от dark R&B и поп-рока до камерных баллад со скрипкой и виолончелью. Внутренняя рифма, разговорная интонация, чувственность и самоирония. Взрослый взгляд на любовь, которую не получается оставить в прошлом.

Mader Nort — творческое объединение музыкантов, танцовщиков, актёров и медиахудожников из санкт-петербурга, стилистически определяющее себя как академический андеграунд. Mader Nort популяризирует минимализм как концепцию, исследует русский культурный код, ищет красоту в музыке и в актуальном культурном пространстве

Дата и время: 7 ноября в 18:00

СООБЩЕСТВО ВСМЫСЛЕ vsmysle.spb.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 47
Пространство SENO, двор G47

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