Mader Nort: музыкальный батл "Естественный VS Искусственный"

Одна тема — два совершенно разных звучания.
На сцене встретятся:
▪️ Mader Nort — творческое объединение из Петербурга, определяющее свой стиль как академический андеграунд.
▪️ UNMARRIED — авторский музыкальный проект Дмитрия Мельникова.
Mader Nort сыграют вживую, а Дмитрий создаст музыку с нейросетью.
Начнём с домашних заготовок на тему, которую выберете вы. А дальше — жара в реальном времени:
— 20 слов от зала, которые участники превратят в музыку.
— Дуэль: соперники задают друг другу музыкальные темы.
— Дуэт Искусственного интеллекта и Естественного: вместо противостояния — совместное произведение.
Приходите слушать и задавать ход вечеру.
UNMARRIED — авторский музыкальный проект Дмитрия Мельникова. Петербургская лирика девяностых с современным звучанием: от dark R&B и поп-рока до камерных баллад со скрипкой и виолончелью. Внутренняя рифма, разговорная интонация, чувственность и самоирония. Взрослый взгляд на любовь, которую не получается оставить в прошлом.
Mader Nort — творческое объединение музыкантов, танцовщиков, актёров и медиахудожников из санкт-петербурга, стилистически определяющее себя как академический андеграунд. Mader Nort популяризирует минимализм как концепцию, исследует русский культурный код, ищет красоту в музыке и в актуальном культурном пространстве
Дата и время: 7 ноября в 18:00
СООБЩЕСТВО ВСМЫСЛЕ vsmysle.spb.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 47
Пространство SENO, двор G47