В Шлиссельбурге задержали двоих стрелков на набережной Малоневского канала

28 июля в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступила информация о происшествии у дома номер 12, расположенного на Малоневском канале в городе Шлиссельбурге. Сообщалось, что два человека произвели выстрелы в направлении кустарника возле подъезда, после чего вошли в здание.

Согласно свидетельству очевидца, стрелявшие собрали стреляные гильзы и забрали их с собой.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались 46-летний житель дома, где произошел инцидент, и его 41-летний знакомый, находившийся у него в гостях.

В ходе обыска по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты сигнальный пистолет, 23 сигнальных патрона, а также четыре стреляные гильзы. Кроме того, еще одна гильза была найдена и изъята непосредственно в подъезде дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Оба задержанных помещены под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.