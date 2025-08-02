В Ленобласти произошло смертельное ДТП фуры с битумом и лесовозом

1 августа 2025 года, около 17 часов 50 минут, на 107-м километре автотрассы федерального значения «А-120» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1966 года рождения, управлявший грузовым автомобилем марки "Freightliner" с полуприцепом, предназначенным для перевозки леса, при осуществлении маневра поворота налево допустил столкновение с транспортными средствами, двигавшимися во встречном направлении.

В числе столкнувшихся автомобилей оказались: грузовик "MAN" с полуприцепом-битумовозом, водитель которого в настоящее время не установлен; легковой автомобиль "SsangYong", под управлением мужчины 1998 года рождения; а также автомобиль "Lada Granta", которым управлял мужчина 1981 года рождения.

В результате столкновения произошло возгорание грузового автомобиля "MAN", перевозившего битум в цистерне. Водитель данного транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.