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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали поджигателя квартиры на проспекте Ударников

В Петербурге задержали поджигателя квартиры на проспекте Ударников

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемого в поджоге квартиры на проспекте Ударников

В полицию Красногвардейского района 30 июля 2025 года около 13 часов 20 минут поступило сообщение о поджоге квартиры в доме номер 30 по проспекту Ударников. Заявительницей выступила 42-летняя сотрудница строительно-монтажной фирмы, проживающая в указанной квартире.

Женщина указала на своего брата, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, как на лицо, причастное к совершению поджога.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции задержали в квартире по указанному адресу подозреваемого, брата заявительницы, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие предполагает, что задержанный облил легковоспламеняющейся жидкостью, предположительно бензином, стены и пол в коридоре и своей комнате, после чего совершил поджог.

Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших в результате инцидента нет.

Подозреваемый доставлен в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий и выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога.

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