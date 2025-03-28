В Выборге задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры

Накануне вечером, 27 марта около 19 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от 46-летнего дома 4 по улице Кленовая города Выборг о том, что 27 марта 2025 в период с 10:00 до 12:00 неизвестный совершил поджог входной двери его квартиры.

Установлено, что в результате поджога частично обгорели входная дверь квартиры и фрагмент прилегающей к ней стены подъезда. Возгорание локализовано.

Ущерб составил 43 000 рублей.

В тот же вечер, 27 марта около 22 часов 40 мнут возле дома 1 по Приморской улице в городе Выборг сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали 54-летнего местного жителя.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.