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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры

В Выборге задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге в Выборге на Кленовой улице

Накануне вечером, 27 марта около 19 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от 46-летнего дома 4 по улице Кленовая города Выборг о том, что 27 марта 2025 в период с 10:00 до 12:00 неизвестный совершил поджог входной двери его квартиры.

Установлено, что в результате поджога частично обгорели входная дверь квартиры и фрагмент прилегающей к ней стены подъезда. Возгорание локализовано.

Ущерб составил 43 000 рублей. 

В тот же вечер, 27 марта около 22 часов 40 мнут возле дома 1 по Приморской улице в городе Выборг сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали 54-летнего местного жителя.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, поджог
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