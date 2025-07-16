На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег

15 июля, около 18 часов 55 минут, в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга поступило экстренное сообщение. Согласно поступившей информации, в квартире, расположенной в доме номер 8, корпус 2 по Гатчинскому шоссе, было совершено нападение на женщину с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, не имеющего официального трудоустройства. Он подозревается в том, что в ходе конфликта, возникшего после употребления алкогольных напитков, совершил акт агрессии против своей 55-летней сожительницы. По предварительным данным, подозреваемый облил потерпевшую керосином и совершил поджог.

Женщина, получившая термические ожоги различной степени тяжести и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, была экстренно госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Задержанный, имеющий в прошлом судимость за кражи, был доставлен в отделение полиции.

В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего он был помещен в специализированное учреждение для административно задержанных лиц.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.