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Питерец.ру » Происшествия » На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег

На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге сожительницы в ходе пьяной ссоры на Гатчинском шоссе

15 июля, около 18 часов 55 минут, в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга поступило экстренное сообщение. Согласно поступившей информации, в квартире, расположенной в доме номер 8, корпус 2 по Гатчинскому шоссе, было совершено нападение на женщину с использованием легковоспламеняющейся жидкости.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, не имеющего официального трудоустройства. Он подозревается в том, что в ходе конфликта, возникшего после употребления алкогольных напитков, совершил акт агрессии против своей 55-летней сожительницы. По предварительным данным, подозреваемый облил потерпевшую керосином и совершил поджог.

Женщина, получившая термические ожоги различной степени тяжести и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, была экстренно госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Задержанный, имеющий в прошлом судимость за кражи, был доставлен в отделение полиции.

В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (появление в общественных местах в состоянии опьянения), после чего он был помещен в специализированное учреждение для административно задержанных лиц.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Красносельский район, телесные повреждения
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