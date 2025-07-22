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В Московском районе задержали стрелявшего из пневматики во дворе

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Московского района задержали стрелявшего из пневматики во дворе жилого дома на Новоизмайловском проспекте 

19 июля в отделение полиции Московского района Петербурга поступила информация от гражданина, проживающего в данном районе, о звуках, напоминающих выстрелы, которые были слышны во дворе жилого дома, расположенного на Новоизмайловском проспекте.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали возле дома номер 35 по Новоизмайловскому проспекту троих мужчин в возрасте от тридцати пяти до тридцати семи лет.

Задержанные были доставлены в полицейский участок для проведения следственных мероприятий. После проведения допроса двое из задержанных были освобождены.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что третий задержанный, 37-летний житель дома, возле которого произошел инцидент, добровольно признался в совершении правонарушения. Он заявил, что 19 июля около 23 часов 30 минут, находясь во дворе дома, произвел два выстрела в воздух из пневматического пистолета, который он позаимствовал у своего знакомого. Подозреваемый утверждает, что не целился в сторону людей или зданий.

Предмет правонарушения – пневматический пистолет – был изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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