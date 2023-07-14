В Колпино задержан любитель пострелять в сквере

Вчера днем около 14 часов 05 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что в сквере возле дома 23 на улице Октябрьской находятся два мужчины, один из которых, находясь в военной форме, производит выстрелы из пистолета.

Немедленно на место происшествия были направлены полицейские. Сотрудники полиции задержали 39-летнего местного жителя возле дома 23 на Октябрьской и изъяли у него сигнальный пистолет "Retay Vjd 92" (внешне напоминающий Beretta М 92) с 13 патронами в магазине, а также 5 патронов и 2 стреляные гильзы из его сумки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.