В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на прохожего на проспекте Большевиков

Накануне утром, 29 июля в отделение полиции Невского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения. В сообщении говорилось о госпитализации мужчины сорока двух лет с серьезной черепно-мозговой травмой. Пострадавший был доставлен в больницу с проспекта Большевиков.

В ходе опроса сотрудниками полиции, потерпевший заявил, что двадцать девятого июля, примерно в час ночи, возле дома номер шестьдесят шесть по проспекту Большевиков на него напал и избил неизвестный.

Благодаря оперативным розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками правоохранительных органов, в тот же день, в 20:30, у дома номер семьдесят девять, корпус два, по проспекту Большевиков был задержан тридцатилетний местный житель. Он подозревается в совершении данного преступления.

Задержанный был доставлен в районный отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений.