ента новостей

13:25
В Петербурге подростку выстрелили в глаз из пневматики
13:21
В Невском районе конфликт у магазина закончился поножовщиной
13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
12:59
В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле
00:53
Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста
22:53
Рудик Макарян досрочно стал победителем «Moscow Open – 2025», а петербургская шахматистка Татьяна Гетьман сохраняет лидерство в женском турнире – 6,5 очков после 8-го тура
21:16
Состоялись два матча 1-го тура чемпионата России по футболу – 2025/2026: «Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью, а «Локомотив» крупно победил «Сочи»
20:11
На трассе "Рощино - Цвелодубово" в ДТП погиб пожилой водитель «Рено Дастер»
18:15
Под Гатчиной полицейские с погоней и стрельбой задерживали водителя - нарушителя
18:00
В Автово неадекватный пациент напал на бригаду скорой помощи
17:52
Пьяный бизнесмен уходя от погони на «Ауди А4» устроил массовое ДТП на Подковырова
17:44
На трассе «Гатчина-Куровицы» в массовом ДТП пострадал один человек
17:37
На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе ликвидируют колейность
17:32
Пенсионерка с проспекта Мориса Тореза отдала мошенникам более 8,5 млн рублей
10:02
В Парголово задержали подозреваемую в хулиганстве с применением газового баллончика
09:57
В Петербурге задержана подозреваемая в поножовщине на проспекте Энгельса
09:54
В Петербурге оплошали с именем вице-адмирала Макарова на плакате
09:47
Служебные романы и ЗАГСы: тенденции в личной жизни петербуржцев
09:41
Банк «Санкт-Петербург» под ударом: новые санкции ЕС вступают в силу
09:33
Новый трамвай «Воевода» проходит испытания в Санкт-Петербурге
02:02
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин, Сергей Лобанов и Владимир Шкуратов набрали по 4,5 очка после 6-го тура «Moscow Open – 2025» и на 1,5 очка отстают от лидера турнира
22:23
В Роскомнадзоре рассказали, как используют автоматическую систему контроля за правомерностью сбора данных на сайтах
22:12
В Зеленогорске завершили реставрацию фасадов Казанской церкви
22:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место
22:04
В Петербурге хотят сделать переулок Виктора Цоя
21:35
Дмитрий Узинский перешёл в баскетбольный «Зенит»: контракт рассчитан на один сезон
20:57
Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла свой матч 1/8 финала Кубка мира на тай-брейке, в четвертьфинал попали четыре индийских и три китайских участницы турнира
20:15
Госдума приняла закон об усилении ответственности за пропаганду запрещенной символики
19:21
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за рекламу VPN и доступ к экстремистским материалам
15:19
Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе конфликт у магазина закончился поножовщиной

В Невском районе конфликт у магазина закончился поножовщиной

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района разбираются с поножовщиной на проспекте Большевиков

В ночь с 18 на 19 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 34-летнего выходца из Центральной Азии с серьезным ножевым ранением в области плеча. Инцидент произошел у магазина, находящегося по адресу: проспект Большевиков, дом 24, корпус 1. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между потерпевшим и группой молодых людей возникла словесная перепалка, в ходе которой один из неустановленных лиц нанес ему удар ножом.

В рамках оперативно-розыскных действий, проведенных в ту же ночь, в квартире дома номер 22 по улице Евдокима Огнева были задержаны шесть мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, а также 18-летняя девушка. Задержание было осуществлено сотрудниками полиции Невского района.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В отношении мужчин были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). Все они были помещены в специальный приемник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.

Все по теме: Невский район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-05-2025, 13:06
На улице Полярников пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина
15-05-2025, 13:21
На шоссе Революции конфликт троих мужчин закончился стрельбой
7-07-2025, 11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
12-07-2025, 11:05
В Невском районе конфликт закончился ударом ножом в голову
10-07-2025, 12:26
В центре Петербурга поймали двоих подозреваемых в разбое на магазин
18-12-2022, 13:25
В Невском районе продажа автомобиля завершилась ножевым ранением

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
Сегодня, 12:59
В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле
Сегодня, 00:53
Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста
Вчера, 20:11
На трассе "Рощино - Цвелодубово" в ДТП погиб пожилой водитель «Рено Дастер»
Наверх