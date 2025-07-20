В Невском районе конфликт у магазина закончился поножовщиной

В ночь с 18 на 19 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 34-летнего выходца из Центральной Азии с серьезным ножевым ранением в области плеча. Инцидент произошел у магазина, находящегося по адресу: проспект Большевиков, дом 24, корпус 1. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между потерпевшим и группой молодых людей возникла словесная перепалка, в ходе которой один из неустановленных лиц нанес ему удар ножом.

В рамках оперативно-розыскных действий, проведенных в ту же ночь, в квартире дома номер 22 по улице Евдокима Огнева были задержаны шесть мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, а также 18-летняя девушка. Задержание было осуществлено сотрудниками полиции Невского района.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В отношении мужчин были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). Все они были помещены в специальный приемник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.