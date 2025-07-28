В Ленобласти ликвидировали цех по производству фальсифицированной водки

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицией Всеволожского района, была пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. Цех располагался в частном гараже, расположенном в населенном пункте Васкелово.

На месте незаконного производства сотрудники правоохранительных органов задержали трех граждан в возрасте 39 лет – женщину и двух мужчин, прибывших в регион из стран ближнего зарубежья.

Согласно оперативной информации, данные лица осуществляли закупку спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения, стеклотары, этикеток и упаковочных материалов. В гараже, оборудованном под цех, они осуществляли нелегальное производство алкогольной продукции, имитируя водку известных марок эконом-класса. Лицензия на производство и оборот алкогольной продукции у задержанных отсутствовала.

В ходе проведенного обыска сотрудники полиции изъяли около 1000 бутылок готовой к реализации алкогольной продукции, почти 200 литров спиртосодержащей жидкости, а также оборудование, предназначенное для розлива и упаковки. По предварительным данным, изготовленная продукция предназначалась для нелегальной реализации через сеть небольших магазинов, работающих в круглосуточном режиме.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все трое задержанных помещены под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности.