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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино полицейские ликвидировали подпольное производство алкоголя

В Колпино полицейские ликвидировали подпольное производство алкоголя

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Опубликовал: Fedorov
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ВКонтакте
Полицейские изъяли несколько тонн поддельного алкоголя в промышленной зоне города Колпино и задержали работников этого подпольного цеха.

В минувший вторник сотрудниками Управления  экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и полиции Колпинского района было установлено местонахождение кустарного предприятия по изготовлению и хранению алкогольной и спиртосодержащей продукции. На территории соседствующих зданий на Межевой улице в городе Колпино обнаружено производство и складское помещение.

В результате обысков изъято 1,5 тонны спирта, 5 тонн готовой алкогольной продукции, а также 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. Обнаруженная готовая продукция была упакована и маркирована логотипами известных наименований водки, коньяка, портвейна, в том числе премиальных брендов. Изъятое исследуется в рамках экспертизы.

Следственным отделом ОМВД России по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

На месте производства задержаны рабочие – мужчины и женщина, большинство из которых являются гражданами государств на Кавказе и в Средней Азии.

Пятеро граждан задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются организаторы и все лица, причастные к незаконной деятельности, а также каналы поставки поддельного алкоголя.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район Колпино алкоголь
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