В Колпино полицейские ликвидировали подпольное производство алкоголя

В минувший вторник сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и полиции Колпинского района было установлено местонахождение кустарного предприятия по изготовлению и хранению алкогольной и спиртосодержащей продукции. На территории соседствующих зданий на Межевой улице в городе Колпино обнаружено производство и складское помещение.

В результате обысков изъято 1,5 тонны спирта, 5 тонн готовой алкогольной продукции, а также 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. Обнаруженная готовая продукция была упакована и маркирована логотипами известных наименований водки, коньяка, портвейна, в том числе премиальных брендов. Изъятое исследуется в рамках экспертизы.

Следственным отделом ОМВД России по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

На месте производства задержаны рабочие – мужчины и женщина, большинство из которых являются гражданами государств на Кавказе и в Средней Азии.

Пятеро граждан задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются организаторы и все лица, причастные к незаконной деятельности, а также каналы поставки поддельного алкоголя.