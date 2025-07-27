В Ленобласти конфликт соседей в садоводстве закончился стрельбой

В Кировском районе Ленинградской области 26 июля, приблизительно в 22:00, в правоохранительные органы поступила информация от гражданина, проживающего в садоводстве «Кировец-3». Он заявил, что сосед осуществляет выстрелы в воздух из огнестрельного оружия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции произвели задержание правонарушителя, которым оказался мужчина семидесяти лет.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента послужил конфликт между задержанным и его соседом. В ходе ссоры пенсионер произвел выстрел из ружья с целью оказания психологического давления на оппонента.

Сотрудниками полиции было установлено, что данное оружие зарегистрировано на имя задержанного в установленном законом порядке.

Мужчина, осуществивший стрельбу, был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье мелкое хулиганство.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.