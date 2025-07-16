В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы

14 июля, около 20 часов 15 минут, в правоохранительные органы поступила информация о произошедшей потасовке на территории частного коттеджного участка, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе «Рублевка» вблизи города Сосновый Бор.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции произвели задержание 51-летнего гражданина, не имеющего официального трудоустройства и проживающего в данном населенном пункте.

Указанный гражданин подозревается в совершении противоправных действий в отношении своей 53-летней сожительницы. Согласно предварительной информации, конфликт возник в процессе совместного употребления алкогольных напитков. Предполагается, что задержанный нанес телесные повреждения женщине, после чего совершил поджог теплицы, а также предпринял попытки поджечь гараж и принадлежащий потерпевшей автомобиль.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время устанавливается размер материального ущерба, причиненного в результате действий подозреваемого.

Задержанный, имеющий в прошлом судимость, был доставлен в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Подозреваемый помещен в специализированное учреждение для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.