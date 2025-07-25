В Петербурге задержали 74-летнего курьера мошенников

22 июля текущего года в отделение полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обратилась 72-летняя гражданка, проживающая в доме номер 11 по улице Декабристов.

В своем заявлении она указала, что 16 июля 2025 года ей поступил телефонный звонок от неизвестного лица, представившегося работником Пенсионного фонда. Звонивший, используя обман, склонил заявительницу к разглашению данных ее страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

На следующий день, 17 июля, потерпевшей позвонила другая неизвестная, которая, прибегнув к вымышленному предлогу, убедила ее снять наличные деньги с банковского счета и передать их курьеру.

В результате, пожилая женщина, находясь в парадной своего дома, передала неизвестному лицу денежные средства в размере 545 тысяч 968 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 74-летний мужчина, работающий слесарем-сантехником в научно-исследовательском институте. Он подозревается в совершении указанного преступления. В настоящее время он находится под обязательством о явке.