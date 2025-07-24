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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске задержали подозреваемого в налете на магазин 

Во Всеволожске задержали подозреваемого в налете на магазин 

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали подозреваемого в налете на магазин 

21 июля 2025 года, в 10 часов 44 минуты, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 36-летней женщины, занимающей должность заведующей магазином, расположенного в доме номер 43 на Всеволожском проспекте. В своем заявлении она сообщила о совершении кражи товара неизвестным лицом и его попытке покинуть место преступления. Когда 49-летний администратор попытался воспрепятствовать бегству злоумышленника, последний прибегнул к угрозе применения ножа.

Преступник скрылся, похитив товар на сумму 1610 рублей, что повлекло за собой возбуждение уголовного дела в соответствии с частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 22 июля в 19 часов 20 минут, возле дома номер 64 по 4-ой Линии во Всеволожске, сотрудниками оперативной группы был задержан 49-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был задержан по подозрению в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера пресечения, предусмотренная статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
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