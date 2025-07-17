В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей

12 июля 2024 года в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области обратился 59-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил о краже, произошедшей 3 марта 2024 года: неизвестный злоумышленник незаконно проник на территорию его дачного дома и гаража, расположенных в деревне Васкелово Всеволожского района, и совершил хищение личного имущества.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей кражу, совершенную с проникновением в жилище.

15 июля 2025 года, в 19 часов 50 минут, в ходе осуществления оперативно-розыскных действий сотрудниками уголовного розыска у дома номер 1 по Ленинградскому шоссе в деревне Васкелово был задержан 48-летний неработающий местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления. Примечательно, что задержанный ранее восемь раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а именно за кражи.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.