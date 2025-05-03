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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали поджигателя входной двери квартиры дома на Социалистической улице

В Петербурге поймали поджигателя входной двери квартиры дома на Социалистической улице

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге входной двери квартиры дома на Социалистической улице

Первого мая к полицейским Центрального района Петербурга обратился 33-летний бизнесмен, проживающий в доме №24 по улице Социалистической, сообщив о поджоге его входной двери.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ночь на первое мая неизвестный злоумышленник поджег дверь квартиры, расположенной на четвертом этаже. К счастью, никто не пострадал.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ, часть 2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 2 мая в 07:20, сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, проживающего в доме №10 по улице Сантьяго-Де-Куба.

По предварительной информации, он совершил поджог двери квартиры в доме №24 по Социалистической улице, выполняя заказ, полученный через мессенджер, за обещанную оплату в размере 500 долларов США.

Задержанного поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, пожар, поджог, видео
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