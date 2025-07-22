В Ленобласти водитель «Приоры» устроил стрельбу на трассе «Кола»

20 июля в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от нескольких водителей о происшествии на 27-ом километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от поселка Разметелево. Согласно поступившей информации, водитель автомобиля, двигаясь по обочине с целью объезда автомобильной пробки, произвел выстрелы из сигнального пистолета, чтобы заставить других участников дорожного движения уступить ему дорогу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отдельной роты ГАИ остановили автомобиль «Лада Приора». За рулем транспортного средства находился двадцатишестилетний гражданин, уроженец одной из республик Северо-Кавказского региона. В ходе осмотра у него был конфискован сигнальный пистолет модели «Blow TR92» (CRRERA GT 50).

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с применением оружия). Водитель задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.