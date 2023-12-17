В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП

Сегодня ночью, 17 декабря около 01 часа 05 минут, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на дороге "Ушково - Гравийная" в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области.

Водитель автомобиля "Хендай Солярис" оказался втянут в погоню со стороны полиции и, в своей попытке скрыться, совершил грубую ошибку при выборе скорости во время поворота. В результате этого, его машина начала скользить и столкнулась с двигавшимся встречным автомобилем "ВАЗ-21053".

Сразу после аварии, водитель "Хендая" был задержан полицейскими, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Последствия этого ДТП оказались трагическими: 61-летний водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован, а его 55-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Оказалось, что за рулем иномарки находился 34-летний мужчина, который является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Он проживает на территории Российской Федерации без официальной регистрации и, что ещё более шокирующе, находился в состоянии алкогольного опьянения во время происшествия. Проведенные экспертизы показали, что в крови водителя было обнаружено содержание алкоголя в размере 0,334 промилле.

Задержанный водитель был доставлен в полицейский участок, где ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, согласно части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время ведется расследование данного уголовного дела.