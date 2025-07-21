На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу

Около 18 часов 30 минут 19 июля 2025 года, возле дома номер 43 по проспекту Ударников, произошло дорожно-транспортное происшествие. 32-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки "Хундай Солярис", допустил наезд на шестнадцатилетнюю девушку.

По предварительным данным, девушка пересекала проезжую часть на электросамокате, взятом в аренду, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения несовершеннолетняя получила серьезные травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В настоящее время правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего инцидента для установления всех деталей и причин аварии. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях в рамках действующего законодательства.