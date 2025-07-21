ента новостей

12:59
В Петербурге в четырех районах ограничат движение транспортных средств
11:46
В Петербурге задержан подозреваемый в пособничестве украинским спецслужбам
10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
10:49
На улице Белы Куна задержали стрелка с балкона
10:45
В Купчино задержали подозреваемого в убийстве собственной бабушки
10:36
В Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током на Марата
09:21
Сменилась наиболее популярная страна для летнего отдыха петербуржцев
09:14
Как дела с нарушениями в детских лагерях Ленобласти?
09:10
Петербург в лидерах по названиям ЖК на латинице
09:01
В Петербурге больше аттестованных экскурсоводов в России
23:03
Благодаря голам Кассьерры и Мостового «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в 1-м туре чемпионата РПЛ
19:40
«Краснодар» вслед за «Спартаком» с победы начал чемпионат России по футболу сезона – 2024/2025
19:05
Индонезийский пассажирский паром загорелся в море
16:37
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман стала победительницей женского турнира «Moscow Open – 2025», а Кирилл Шубин занял третье место в мужском
13:25
В Петербурге подростку выстрелили в глаз из пневматики
13:21
В Невском районе конфликт у магазина закончился поножовщиной
13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
12:59
В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле
00:53
Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста
22:53
Рудик Макарян досрочно стал победителем «Moscow Open – 2025», а петербургская шахматистка Татьяна Гетьман сохраняет лидерство в женском турнире – 6,5 очков после 8-го тура
21:16
Состоялись два матча 1-го тура чемпионата России по футболу – 2025/2026: «Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью, а «Локомотив» крупно победил «Сочи»
20:11
На трассе «Рощино - Цвелодубово» в ДТП погиб пожилой водитель «Рено Дастер»
18:15
Под Гатчиной полицейские с погоней и стрельбой задерживали водителя - нарушителя
18:00
В Автово неадекватный пациент напал на бригаду скорой помощи
17:52
Пьяный бизнесмен уходя от погони на «Ауди А4» устроил массовое ДТП на Подковырова
17:44
На трассе «Гатчина-Куровицы» в массовом ДТП пострадал один человек
17:37
На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе ликвидируют колейность
17:32
Пенсионерка с проспекта Мориса Тореза отдала мошенникам более 8,5 млн рублей
10:02
В Парголово задержали подозреваемую в хулиганстве с применением газового баллончика
09:57
В Петербурге задержана подозреваемая в поножовщине на проспекте Энгельса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Белы Куна задержали стрелка с балкона

На улице Белы Куна задержали стрелка с балкона

+2
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района задержали стрелявшего с балкона на улице Белы Куна 

20 июля 2025 года, около 16 часов 15 минут, дежурная часть полиции Фрунзенского района приняла сообщение о звуках стрельбы, доносящихся с балкона дома номер 22 по улице Белы Куна.

Прибывший на указанный адрес патрульный экипаж предварительно установил, что причиной инцидента стал 50-летний гражданин, проживающий в данном доме и имеющий в прошлом судимости. Находясь на балконе собственной квартиры, он произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета, выражая таким образом свою радость в связи с тем, что узнал пол будущего ребенка своей супруги.

Стрелявший был задержан и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

Согласно имеющейся информации, в результате данного инцидента никто не пострадал и раненых нет.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как хулиганство.

Все по теме: Фрунзенский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-05-2025, 09:46
В Петербурге конфликт на площадке для выгула собак завершился стрельбой из сигнального пистолета
27-06-2022, 13:55
В Петербурге задержали хулигана взорвавшего петарду на лестничной площадке
10-01-2023, 13:01
В Купчино задержали грабителя рецидивиста
4-07-2025, 12:05
В Петербурге задержали юного «стрелка» по автобусу из игрушечного пистолета
30-06-2025, 13:37
На улице Пловдивской задержали стрелков из окна
23-12-2021, 11:43
В Ленобласти задержан мужчина, стрелявших с балкона

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Вчера, 13:04
В Ольгино подросток на питбайке влетел в припаркованную автомашину
Вчера, 12:59
В Ленобласти в ДТП погибла семейная пара на мотоцикле
Вчера, 00:53
Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста
Наверх