На улице Белы Куна задержали стрелка с балкона

20 июля 2025 года, около 16 часов 15 минут, дежурная часть полиции Фрунзенского района приняла сообщение о звуках стрельбы, доносящихся с балкона дома номер 22 по улице Белы Куна.

Прибывший на указанный адрес патрульный экипаж предварительно установил, что причиной инцидента стал 50-летний гражданин, проживающий в данном доме и имеющий в прошлом судимости. Находясь на балконе собственной квартиры, он произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета, выражая таким образом свою радость в связи с тем, что узнал пол будущего ребенка своей супруги.

Стрелявший был задержан и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

Согласно имеющейся информации, в результате данного инцидента никто не пострадал и раненых нет.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как хулиганство.