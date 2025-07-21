В Купчино задержали подозреваемого в убийстве собственной бабушки

Вечером 20 июля 2025 года, около 21 часа 20 минут, в отделение полиции Фрунзенского района поступило заявление от жительницы Купчино. Заявительница сообщила, что после посещения ее братом их общей бабушки, проживающей по адресу: Малая Балканская улица, дом 30, с пожилой женщиной была утеряна связь.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в квартире тело 75-летней женщины. Труп находился на полу в прихожей и имел явные признаки насильственной смерти.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных вблизи места происшествия, вечером того же дня сотрудниками полиции был задержан 23-летний внук погибшей. Задержанный был доставлен в отделение полиции для установления обстоятельств произошедшего, после чего передан сотрудникам следственных органов для проведения необходимых процессуальных действий.