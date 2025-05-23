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Питерец.ру » Происшествия » На Светлановском проспекте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

На Светлановском проспекте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в обмане пожилой петербурженки со Светлановского проспекта

22 мая в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от 84-летней женщины, проживающей в доме №99, корпус 1 по Светлановскому проспекту. Она рассказала, что 20 мая неизвестные лица, посредством телефонных звонков, обманным путем убедили ее передать курьеру денежные средства в размере 3 000 000 рублей, мотивируя это необходимостью обеспечения их сохранности.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, 22 мая в 17:20 возле дома №45 по улице Пархоменко был задержан 23-летний безработный житель Санкт-Петербурга в момент передачи муляжа денежных средств.

Задержанный доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
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