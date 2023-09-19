В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору

14 сентября к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире дома 4 по улице Сибирской в городе Сосновый Бор она обнаружила труп 27-летней подруги.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, на шее погибшей обнаружены внешние признаки насильственной смерти от удушения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Вечером 18 сентября около 19 часов 20 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из компьютерных клубов Санкт-Петербурга по подозрению в совершении этого преступления задержали 30-летнего ранее судимого неработающего мужа погибшей.

Установлено, что убийство было совершено на почве ревности.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.