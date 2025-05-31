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Питерец.ру » Происшествия » Жителя Луги задержали за убийство пожилой матери

Жителя Луги задержали за убийство пожилой матери

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники полиции в Луге задержали подозреваемого в убийстве пожилой матери

Вечером 30 мая, в 19:00, в дежурную часть полиции Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы коммунальной квартиры, расположенной в доме №8 в поселке Луга-3. Заявительница сообщила о громком конфликте в комнате соседей.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники правоохранительных органов в общем коридоре квартиры задержали 56-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В комнате коммунальной квартиры было обнаружено тело его 83-летней матери с явными признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, примерно в 19:10 между сыном и матерью возникла словесная перепалка, в ходе которой задержанный нанес пожилой женщине множественные удары, приведшие к ее смерти.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Известно, что ранее он десять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, убийство, телесные повреждения
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