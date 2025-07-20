Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста

Согласно предварительной информации, 19 июля около 22:20 на автодороге «А-120» в окрестностях населенного пункта Мга, расположенного в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель транспортного средства марки «Киа Сид» совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия велосипедист, чья личность в настоящее время устанавливается, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Предварительное освидетельствование выявило признаки алкогольного опьянения у водителя автомобиля. В связи с этим, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного происшествия.