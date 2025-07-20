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Питерец.ру » Происшествия » Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста

Под Мгой иномарка насмерть сбила подростка-велосипедиста

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного наезда на подростка-велосипедиста в Кировском районе Ленобласти

Согласно предварительной информации, 19 июля около 22:20 на автодороге «А-120» в окрестностях населенного пункта Мга, расположенного в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель транспортного средства марки «Киа Сид» совершил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия велосипедист, чья личность в настоящее время устанавливается, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Предварительное освидетельствование выявило признаки алкогольного опьянения у водителя автомобиля. В связи с этим, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного происшествия.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП
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