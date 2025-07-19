Пьяный бизнесмен уходя от погони на «Ауди А4» устроил массовое ДТП на Подковырова

Минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов осуществляли преследование автомобиля марки «Ауди А4», водитель которого проигнорировал законное требование об остановке, поданное сотрудниками полиции, и предпринял попытку скрыться.

В процессе ухода от преследования, водитель не справился с управлением транспортным средством, что привело к столкновению с несколькими припаркованными автомобилями на улице Подковырова, повредив их. После инцидента водитель был задержан сотрудниками полиции.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 28-летний предприниматель. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. После оформления документов нарушитель был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 20-летняя пассажирка автомобиля «Ауди». Пострадавшая была госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Учитывая, что задержанный водитель ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).