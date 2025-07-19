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Питерец.ру » Происшествия » Пьяный бизнесмен уходя от погони на «Ауди А4» устроил массовое ДТП на Подковырова

Пьяный бизнесмен уходя от погони на «Ауди А4» устроил массовое ДТП на Подковырова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали водителя, уходившего от погони и устроившего массовое ДТП на улице Подковырова

Минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов осуществляли преследование автомобиля марки «Ауди А4», водитель которого проигнорировал законное требование об остановке, поданное сотрудниками полиции, и предпринял попытку скрыться.

В процессе ухода от преследования, водитель не справился с управлением транспортным средством, что привело к столкновению с несколькими припаркованными автомобилями на улице Подковырова, повредив их. После инцидента водитель был задержан сотрудниками полиции.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 28-летний предприниматель. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. После оформления документов нарушитель был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 20-летняя пассажирка автомобиля «Ауди». Пострадавшая была госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Учитывая, что задержанный водитель ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

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