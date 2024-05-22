ента новостей

10:59
На улице Зины Портновой иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:50
В Сосновом Бору поймали подозреваемых в грабеж
09:18
В Петербурге двоих африканцев задержали с крупной партией наркотиков
09:01
Партнерство с Ираном продолжится?
08:37
СПб в топ-3 в сфере научно-технологического развития
19:13
Гандбольный «Зенит» сумел вырвать победу у «Пермских медведей»: победный бросок за 5 секунд до сирены совершил Дмитрий Киселёв
16:03
В Петербурге завершился чемпионат России по спортивному ориентированию
15:57
В Петербурге введен запрет на движение гидроциклов и маломерных судов
15:49
В трех районах Петербурга планируется ограничение дорожного движение
13:40
Музеи, финансируемые из бюджета, должны стать доступнее для посетителей
13:36
В Госдуме рассказали, чем опасно пиратство для геймеров
12:50
В Пушкине поймали мужчину, попытавшегося взорвать банкомат
12:44
На проспекте Мориса Тореза мужчина на электросамокате сбил пенсионерку
12:37
В Ленобласти задержали курьера мошенников с деньгами обманутой пенсионерки из поселка Совхозный
12:30
В Петербурге поймали подозреваемого в поножовщине на Съезжинской улице
12:25
На Морской набережной пьяный мужчина стрелял из окна квартиры
12:20
В Колпино трое приезжих избили мужчину, заступившегося за девушку в магазине
12:08
Задержан электросамокатчик сбивший женщину на Московском шоссе
10:59
Выставка «Холодное Мерцание Космоса»
09:46
Петербург укрепляет отношения с Вьетнамом
09:38
В парке Сосновка обнаружен труп новорожденного мальчика
09:05
Проверили более 700 мигрантов
00:52
«Ленинградец» в 33-м туре ФНЛ добыл важнейшую победу в гостях над «Нефтехимиком», но «Сокол» тоже победил и пока впереди на очко
00:35
На чемпионате миру по хоккею выиграли свои понедельничные матчи Швеция, Финляндия и Норвегия
17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
16:47
В пространстве «СреДА!» к двухлетию освобождения Мариуполя прошла встреча молодежи с очевидцами событий
15:05
В Петербурге в День России пройдет концерт «Новой Фабрики звезд»
15:01
Cтанция метро «Фрунзенская» закроется на капитальный ремонт
14:30
Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
14:08
Книжный салон на Дворцовой посетили более полумиллиона человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге двоих африканцев задержали с крупной партией наркотиков

В Петербурге двоих африканцев задержали с крупной партией наркотиков

0
5
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Тандем уроженцев Камеруна задержан с крупной партией наркотиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков была пресечена деятельность этнической организованной группы, которая торговала наркотиками через «закладки» в Петербурге и Ленинградской области.
В качестве подозреваемых полицейскими были задержаны двое уроженцев Камеруна, 26 и 28 лет.
Криминальный тандем занимался «закладками» различных видов наркотиков, ориентируясь не только на наркоманов, но и на оптовых покупателей. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых «мастер-кладов» и расфасовку зелья на «дозы», которые распространял его напарник.
Поймали наркоторговцев в автомобиле, при досмотре которого оперативники обнаружили почти 2 килограмма «мефедрона» и 50 разовых «доз» этого же наркотика.
В результате проведенного обыска в квартире старшего участника группы на улице Замшина полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты.
В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ (покушение на незаконное хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Кроме того, в ходе расследования следователи уже установили причастность задержанных к нескольким ранее выявденным фактам продажи наркотиков через «закладки».
28-летнего иностранца поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении второго подозреваемого вопрос об избрании меры пресечения решается.
Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и иных участников указанной преступной группы.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2021, 10:10
В Петербурге полицейские ликвидировали сеть интернет-торговцев наркотиками
13-05-2024, 12:06
В Петербурге задержали наркосбытчиков
18-11-2021, 14:06
В Петербурге полицейские задержали группу наркосбытчиков
6-01-2022, 12:45
В Ленобласти полицейскими задержана группа наркоторговцев
8-10-2020, 11:36
В Ленобласти у наркоторговцев изъяли оружие
6-10-2023, 14:26
В Невском районе задержали братьев-наркоторговцев

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 10:59
На улице Зины Портновой иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
132
Вчера, 12:44
На проспекте Мориса Тореза мужчина на электросамокате сбил пенсионерку
0
102
Вчера, 12:08
Задержан электросамокатчик сбивший женщину на Московском шоссе
0
184
20-05-2024, 17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
Наверх