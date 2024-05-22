В Петербурге двоих африканцев задержали с крупной партией наркотиков

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков была пресечена деятельность этнической организованной группы, которая торговала наркотиками через «закладки» в Петербурге и Ленинградской области.

В качестве подозреваемых полицейскими были задержаны двое уроженцев Камеруна, 26 и 28 лет.

Криминальный тандем занимался «закладками» различных видов наркотиков, ориентируясь не только на наркоманов, но и на оптовых покупателей. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых «мастер-кладов» и расфасовку зелья на «дозы», которые распространял его напарник.

Поймали наркоторговцев в автомобиле, при досмотре которого оперативники обнаружили почти 2 килограмма «мефедрона» и 50 разовых «доз» этого же наркотика.

В результате проведенного обыска в квартире старшего участника группы на улице Замшина полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты.

В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ (покушение на незаконное хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Кроме того, в ходе расследования следователи уже установили причастность задержанных к нескольким ранее выявденным фактам продажи наркотиков через «закладки».

28-летнего иностранца поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении второго подозреваемого вопрос об избрании меры пресечения решается.

Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов и иных участников указанной преступной группы.