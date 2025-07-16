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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном

Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Кировского района Ленобласти задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 15 июля сотрудники уголовного розыска Кировского района Ленинградской области задержали 39-летнюю безработную гражданку возле дома №26 на улице Детской в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, в 2024 году указанная гражданка, используя фальшивые документы с поддельным нотариальным заверением, незаконно присвоила себе дачный участок с расположенным на нем домом в городе Отрадное, принадлежащий 88-летней пенсионерке.

Установленный ущерб, нанесенный в результате мошеннических действий, оценен в 2 206 440 рублей.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, мошенничество, пенсионеры
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