В Московском районе поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилой женщины

11 ноября 2022 года в дежурную часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение от гражданина о том, что его 85-летняя бабушка передала неизвестным злоумышленникам денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Полицейские установили, что пожилая женщина стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в 10 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 95 по Московскому проспекту сотрудниками уголовного розыска Московского района г. Санкт-Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления задержана 20-летняя местная жительница. Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.