В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера

Около двух часов дня, 7 июля 2025 года, на территории, прилегающей к дому номер 46 по Челябинской улице, произошел трагический инцидент. 69-летний водитель, находясь за рулем транспортного средства марки «ГАЗ», осуществлял движение задним ходом во дворе заводской зоны.

В процессе маневрирования было совершено столкновение с 79-летним пешеходом, который двигался навстречу автомобилю.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте аварии. В настоящий момент компетентные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего инцидента для установления всех деталей и причин трагедии.