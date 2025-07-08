ента новостей

13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
11:38
В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово
11:35
В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом
10:26
Жители Петербурга массово проходят медицинские обследования
10:14
Госдума обсуждает идею масштабирования «коробок Беглова»
10:03
Браки в Петербурге: какова тенденция
09:54
«Пулково» снова заработал
01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
23:02
Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой
19:44
Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России
13:43
Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда
13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
13:28
В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений
11:55
В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту
11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
11:08
В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов
11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
11:03
На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков
09:17
БРИКС становится влиятельнее G7
08:52
Ювелиры Петербурга увеличили объемы продаж
08:46
Кибермошенники добрались до петербургских абитуриентов
08:33
Образование стало менее доступным?
01:05
С побед стартовали на Кубке мира по шахматам в Батуми россиянки Анна Шухман и Дарья Чарочкина, у Валентины Гуниной – ничья
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера

В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Красногвардейском районе

Около двух часов дня, 7 июля 2025 года, на территории, прилегающей к дому номер 46 по Челябинской улице, произошел трагический инцидент. 69-летний водитель, находясь за рулем транспортного средства марки «ГАЗ», осуществлял движение задним ходом во дворе заводской зоны.

В процессе маневрирования было совершено столкновение с 79-летним пешеходом, который двигался навстречу автомобилю.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте аварии. В настоящий момент компетентные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего инцидента для установления всех деталей и причин трагедии.

Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-10-2018, 13:32
Во Фрунзенском районе КАМАЗ сбил пенсионерку
28-06-2025, 15:29
В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
30-06-2025, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
27-06-2025, 12:12
В Ленобласти девушка на иномарке наехала на своего 4-летнего сына

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
Сегодня, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
Вчера, 11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
Наверх