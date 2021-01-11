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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода

В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Московском районе Петербурга лихач на иномарке сбил насмерть пешехода на Пулковском шоссе

Накануне вечером около 20:30 у дома 14-б по Пулковскому шоссе произошло серьезное ДТП. Автомашина Audi A7 под управлением 27-летнего молодого  человека, двигаясь от Дунайского проспекта к площади Победы, совершила наезд на переходившего проезжую часть неизвестного мужчину, на вид 35 лет. По словам очевидцев, пешеход переходил улицу по зеленому сигналу светофора. Мужчина погиб на месте происшествия.
По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель в 2020 году 14 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Так, 12 раз мужчина был оштрафован за превышение скорости, а также за нарушение правил маневрирования и управление транспортным средством при наличии неисправностей.
Личность погибшего устанавливается.

Источник: Конкретно.ру
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