В Васкелово неизвестный протаранил ворота частного дома и повредил топором чужую автомашину

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 30 июня 2025 года около 00 часов 20 минут поступило обращение от 43-летнего гражданина, зарегистрированного в деревне Васкелово, Болотный переулок. Заявитель сообщил о возникшем конфликте с неустановленным лицом возле его домовладения. В ходе инцидента, оппонент проник в принадлежащий заявителю автомобиль «Киа Рио», совершил столкновение с воротами, после чего нанес повреждения крышке багажного отделения топором и покинул место происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего конфликта.

Принимаются необходимые меры для задержания второго участника инцидента и привлечения его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.