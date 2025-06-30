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Питерец.ру » Происшествия » В Васкелово неизвестный протаранил ворота частного дома и повредил топором чужую автомашину

В Васкелово неизвестный протаранил ворота частного дома и повредил топором чужую автомашину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожского района Ленобласти устанавливают обстоятельства конфликта у частного дома в деревне Васкелово

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 30 июня 2025 года около 00 часов 20 минут поступило обращение от 43-летнего гражданина, зарегистрированного в деревне Васкелово, Болотный переулок. Заявитель сообщил о возникшем конфликте с неустановленным лицом возле его домовладения. В ходе инцидента, оппонент проник в принадлежащий заявителю автомобиль «Киа Рио», совершил столкновение с воротами, после чего нанес повреждения крышке багажного отделения топором и покинул место происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего конфликта.

Принимаются необходимые меры для задержания второго участника инцидента и привлечения его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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