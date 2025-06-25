В Гатчине задержали подростка за поджог фитнес-центра

В правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области 24 июня 2025 года около 18 часов 15 минут поступила информация о намеренном поджоге здания, в котором располагается фитнес-клуб. Инцидент произошёл по адресу: город Гатчина, улица Володарского, дом 29.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции констатировали отсутствие открытого горения и каких-либо пострадавших.

На месте происшествия патрульно-постовой службой полиции был задержан пятнадцатилетний подросток, подозреваемый в совершении данного правонарушения. Задержанный не предоставил чётких объяснений относительно своих действий.

Следственными органами инициировано уголовное делопроизводство по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Несовершеннолетний передан следственным органам для осуществления необходимых процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела.