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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан участник потасовки возле бара на улице Рубинштейна

В Петербурге задержан участник потасовки возле бара на улице Рубинштейна

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Сотрудниками полиции задержан участник потасовки у бара на улице Рубинштейна

В ходе онлайн-мониторинга 15 июня было обнаружено видеозапись, запечатлевшая инцидент у бара, расположенного по адресу: улица Рубинштейна, дом 14. На видео группа неопознанных лиц совершает нападение на других неустановленных граждан, среди которых, возможно, присутствуют несовершеннолетние. Нападавшие применили физическую силу и использовали газовый баллончик.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Несмотря на произошедшее, в правоохранительные органы не поступало заявлений о пострадавших в результате данного инцидента.

В рамках оперативно-розыскных действий сотрудники полиции установили, что инцидент произошел 15 июня в 06:53. В тот же день был задержан один из участников конфликта. Им оказался 34-летний уроженец Республики Дагестан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, проживающий в непосредственной близости от места происшествия.

Задержание указанного гражданина произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время полиция предпринимает необходимые меры для установления и задержания остальных участников инцидента.

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