Житель Петергофа задержан за порчу мемориального комплекса

Вечером 27 мая, около 16 часов 10 минут, в правоохранительные органы Приморского района поступило уведомление о задержании сотрудниками Росгвардии гражданина 1983 года рождения, зарегистрированного в Петергофе. Задержание произошло на территории Серафимовского кладбища.

Причиной задержания явилось нанесение краски на бронзовые детали мемориального комплекса, расположенного на кладбище. Задержанный был препровожден в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего и проведения необходимых процессуальных действий.

Впоследствии, следственным отделом полиции было инициировано уголовное дело в отношении данного гражданина по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно вандализм. Ведется следствие.