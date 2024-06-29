В Парголово задержали подозреваемых в стрельбе из страйкбольного оружия

Накануне вечером, 28 июня 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 40 корпус 2 по Заречной улице в поселке Парголово группа молодых людей стреляют из пневматического оружия.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили в отдел для разбирательства двоих мужчин в возрасте 28 и 25 лет и 26-летнюю женщину.

По предварительным данным, у молодых людей на почве неприязненных отношений произошел конфликт с 46-летним местным жителем, в результате чего один из задержанных из страйкбольного автомата несколько раз выстрелил в воздух.

Страйкбольный привод изъяли для проведения экспертизы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.